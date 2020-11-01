У Квебеку внаслідок нападу злочинця у «середньовічному одязі» загинули дві людини

У Квебеку внаслідок нападу злочинця у «середньовічному одязі» загинули дві людини

Укрінформ
Неподалік будівлі парламенту у Квебеку внаслідок нападу зловмисника, озброєного холодною зброєю, загинули щонайменше дві людини, ще 5 осіб отримали ушкодження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Напад стався поблизу Парламентського пагорба в історичному районі Старого Квебеку.

Як зазначається, у суботу пізно ввечері чоловік з клинковою зброєю напав на групу людей. Нападник був одягнений у "середньовічний одяг".

Читайте також: Франція підвищила рівень терористичної загрози після нападу в Ніцці

Поліцейські затримали підозрюваного, проте місцевих жителів закликають поки не виходити з домівок, оскільки слідчі дії ще тривають.

Після арешту підозрюваного доставили до лікарні.

Читайте також: У Парижі затримали дев'ятеро молодиків у справі про вбивство вчителя

Як повідомлялося, 30 жовтня поліцейські у Парижі затримали чоловіка, який погрожував їм двома ножами.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-