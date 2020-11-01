У Квебеку внаслідок нападу злочинця у «середньовічному одязі» загинули дві людини

Неподалік будівлі парламенту у Квебеку внаслідок нападу зловмисника, озброєного холодною зброєю, загинули щонайменше дві людини, ще 5 осіб отримали ушкодження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Le poste de commandement du @SPVQ_police est déployé devant l'hôtel du Parlement du Québec. pic.twitter.com/WEjxJeqquK — ICI Québec (@iciquebec) November 1, 2020

Напад стався поблизу Парламентського пагорба в історичному районі Старого Квебеку.

Як зазначається, у суботу пізно ввечері чоловік з клинковою зброєю напав на групу людей. Нападник був одягнений у "середньовічний одяг".

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Поліцейські затримали підозрюваного, проте місцевих жителів закликають поки не виходити з домівок, оскільки слідчі дії ще тривають.

Після арешту підозрюваного доставили до лікарні.

Як повідомлялося, 30 жовтня поліцейські у Парижі затримали чоловіка, який погрожував їм двома ножами.