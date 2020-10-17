У Парижі затримали дев'ятеро молодиків у справі про вбивство вчителя

У Франції взяли під варту ще п'ять осіб у зв'язку з убивством шкільного вчителя в передмісті, всього заарештовано дев'ять.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання France24.

Наразі загальна кількість затриманих у справі про теракт становить дев'ять осіб, зокрема батьки одного з учнів школи, де викладав загиблий.

Нагадаємо, у п'ятницю вчитель середньої школи в передмісті Парижа був обезголовлений в результаті нападу, який стався після того, як учитель нібито показав карикатури на пророка. Поліція застрелила підозрюваного, 18-річного хлопця чеченського походження, в сусідньому містечку під час спроби затримання.

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Справу розслідують як терористичний акт.