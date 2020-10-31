Росія назвала «умови допомоги» Вірменії

У МЗС Росії відреагували на звернення прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна про допомогу в конфлікті у Нагірному Карабасі, назвавши умови її надання.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті відомства.

«Відповідно до Договору (про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу від 1997 року - ред.) Росія надасть Єревану всю необхідну допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії», - заявили в російському МЗС, закликавши сторони конфлікту «до негайного припинення вогню, деескалації напруженості і поверненню до субстантівних переговорів з метою досягнення мирного врегулювання».

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звернувся до президента Росії Володимира Путіна з приводу надання допомоги для "забезпечення безпеки Вірменії".

Як повідомлялося, Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили военний стан і мобілізацію.

Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув у 1988 році. У 1994-му - після шести років війни - було підписано бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.