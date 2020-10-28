У Росії другий день поспіль - максимальна добова смертність від COVID-19

За вівторок, 27 жовтня, в Російській Федерації від коронавірусу померли 343 людини, днем ​​раніше - 320, і це максимальні показники за час пандемії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф.

За його даними, за добу було зареєстровано 15 886 нових інфікованих коронавірусом. Таким чином, на даний момент загальна кількість інфікованих у Росії зросла до 1 553 028.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявлено в Москві - 3670, в Санкт-Петербургу - 727, у Підмосков'ї - 505, у Нижньогородській області - 377, у Ростовській області - 314.

Всього з початку епідемії кількість летальних випадків від COVID-19 у РФ становила 26 752. Одужали 1 164 915 осіб, за добу - 12 067 пацієнтів.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 44 328 799 випадків коронавірусу, зокрема 1 173 225 летальних, одужали 32 493 595 осіб.