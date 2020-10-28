Держдума визначила Конституцію РФ головнішою за міжнародне право

Російська Державна дума в третьому, остаточному читанні прийняла президентський закон про пріоритет Конституції Росії над нормами міжнародного права.

Як передає Укрінформ про це повідомляється в Системі забезпечення законодавчої діяльності ДД РФ.

Відповідні зміни внесли до закону "Про безпеку". У пояснювальній записці сказано, що стаття 7 закону "Про безпеку" доповнюється положенням, згідно з яким "рішення міждержавних органів, прийняті на підставі положень міжнародних договорів РФ в їх тлумаченні, що суперечить Конституції РФ, не підлягають виконанню в РФ".

Стаття 15 закону доповнюється положенням про заборону заступнику голови Ради безпеки, його секретарю і його постійним членам відкривати й мати рахунки за кордоном, зберігати готівкові гроші і цінності в іноземних банках за кордоном.

Депутати Держдуми Росії також ухвалили уточнення до законів про порядок призначення на посаду директора ФСБ і директора СЗР. Згідно зі змінами до статей 1 і 16 закону "Про федеральну службу безпеки" та статті 12 і 17 закону "Про зовнішню розвідку", глав цих відомств тепер призначатимуть після консультації з Радою федерації РФ.

Як повідомлялося, пріоритет міжнародного права над російським був закладений за часів президента Бориса Єльцина в Конституції РФ, прийнятій 1993 року. Однак Путін заявив про необхідність змінити цю норму.