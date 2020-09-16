У Росії пропонують блокувати інтернет-ресурси без рішення суду

До Держдуми Росії внесли законопроєкт, яким пропонують дозволити силовикам блокувати "екстремістські" інтернет-ресурси без звернення до суду.

Про це передає Укрінформ із посиланням на "Радио Свобода".

У разі прийняття закону для блокування достатньо буде висновку одного експерта. Автори документа – депутати законодавчих зборів Башкирії та депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Рамзі Ішсарін.

Зараз у Росії для блокування так званих "екстремістських" сайтів потрібне рішення суду. Роскомнадзор вносить їх до Єдиного реєстру забороненої інформації тільки після того, як ознаки екстремізму в них побачить федеральний суд на підставі заяви прокуратури або слідства.

На думку авторів нового законопроєкту, нинішня процедура неефективна, оскільки від виявлення «екстремістського» ресурсу до його блокування проходить занадто багато часу. У пояснювальній записці до документа йдеться, що це дозволяє порушникам закону "продовжувати безкарно здійснювати протиправну діяльність і залучати до неї нових учасників".