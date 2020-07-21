У Росії на виборах голосуватимуть три дні - ухвалили закон

Держдума РФ схвалила в третьому читанні поправки до виборчого законодавства про можливість голосування на виборах протягом трьох днів.

Про це повідомляється на сайті Держдуми.

Зокрема, на засіданні у вівторок, 21 липня, Державна дума РФ ухвалила в третьому читанні закон про зміни до виборчого законодавства, які в тому числі передбачають можливість голосувати на виборах і референдумах протягом кількох днів, але не більше трьох. Рішення про такий термін проведення голосування прийматиме виборча комісія, яка організовує вибори або референдум.

Як повідомлялося, ідея проводити вибори в Росії кілька днів виникла під час голосування за поправки до конституції. Воно проходило з 25 червня по 1 липня.

Під час цього голосування експерти зауважували, що проведення голосування більше ніж один день ускладнює роботу спостерігачів і збільшує можливість зловживань з боку влади, яка проводить вибори.

Російські депутати з опозиційних фракцій серед іншого заявляли, що варіант поправок про багатоденне голосування на виборах створює додаткові можливості для маніпуляцій.

Фото: dni.ru