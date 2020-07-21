Росія запровадить єдині е-візи для іноземців

Державна дума РФ ухвалила в третьому читанні закон про запровадження з 1 січня 2021 року єдиної електронної візи для в'їзду іноземних громадян на територію Росії.

Про це повідомляється в Системі забезпечення законодавчої діяльності ДД РФ.

Відповідно до законопроекту, електронна віза є разовою, а її термін дії становить 60 діб з дня оформлення з дозволеним терміном перебування не більше ніж 16 днів з дня в'їзду. Оформити електронну візу можна буде протягом чотирьох днів.

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Електронна віза видається для короткострокового перебування «з гостьовим або діловим візитом, як туристу, а також для участі в наукових, культурних, суспільно-політичних, економічних, спортивних заходах та здійснення відповідних зв'язків і контактів».

МЗС РФ запровадило практику видачі електронних віз для громадян деяких держав у 2017 році. Спочатку такий проект був запущений у Далекосхідному федеральному окрузі, потім у Калінінградській області, а з жовтня 2019 року - в Санкт-Петербурзі і Ленінградській області.