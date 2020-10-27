Нагірний Карабах: Азербайджан у ЄСПЛ позивається до Вірменії

Азербайджан у вівторок подав до Європейського суду з прав людини запит про вжиття відносно Вірменії тимчасових заходів із забезпечення припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомили у ЄСПЛ.

Уряд Азербайджану, зокрема, просить Суд вказати Єревану на необхідність вжиття таких заходів: припинити артилерійські обстріли та ракетні удари з вірменської території окупованих територій Азербайджану, включаючи житлові райони, публічні будівлі, кладовища та іншу цивільну інфраструктуру; припинити військову, політичну, фінансову та іншу підтримку «кримінальної влади» та окупованих територіях; припинити надсилання збройних сил, а також так званих «волонтерів» на суверенну територію Азербайджану; утриматись від залучення іноземців на азербайджанській території.

Читайте також: Баку та Єреван звинуватили одне одного в обстрілах

Окрім цього, Баку вимагає від Єревану вивести збройні сили з території Азербайджану.

У ЄСПЛ зазначили, що запит Азербайджану буде розглянуто якнайскоріше.

Як повідомлялося, раніше Вірменія подавала аналогічні запити до Європейського суду проти Азербайджану, а також Туреччини.

Читайте також: Президент Азербайджану назвав умови припинення вогню у Нагірному Карабаху

Вірменія і Азербайджан 27 вересня розпочали воєнні дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію.

Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув 1988 року. У 1994-му - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.