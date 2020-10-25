Президент Азербайджану назвав умови припинення вогню у Нагірному Карабаху

Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що Баку готовий сісти за стіл переговорів щодо припинення вогню у Нагірному Карабаху.

Як передає Укрінформ, про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

"Ми готові погодитися на припинення вогню", - сказав він і додав, що такий крок можливий після того, як Вірменія вийде за межі того, що Азербайджан називає "окупованим" прикордонним регіоном.

Він також зазначив, що інші країни регіону повинні уникати участі у конфлікті.

"Наша позиція полягає в тому, що всі регіональні країни повинні уникати прямої участі у конфлікті. Ми цілком проти "інтернаціоналізації конфлікту"", - сказав Алієв.

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Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня почали воєнні дії у Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій та в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію.

Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін та численні жертви серед мирного населення.

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Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув 1988 року. У 1994-му - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.