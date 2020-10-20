Баку та Єреван звинуватили один одного в нових обстрілах

Влада Азербайджану і Вірменії звинуватили одна одну в продовженні обстрілів у Нагірному Карабаху.

Як передає Укрінформ, про це, зокрема, повідомляє сайт Міноборони Азербайджану.

«Протягом дня 19 жовтня і в ніч на 20 жовтня з різною інтенсивністю тривали бойові операції проти ворога, який намагався чинити опір на Агдере-Агдамському, Фізулі-Гадрут-Джебраїльському і Губадли-Зангеланському напрямках фронту. Противник піддав обстрілу оборонні позиції Азербайджанської Армії зі стрілецької зброї, мінометів і гармат», - заявили в азербайджанському відомстві.

У свою чергу Вірменія також звинуватила Азербайджан в обстрілі.

«На північному фланзі противник застосовує авіацію і артилерію. Інтенсивні важкі бої в південному напрямку тривають. Підрозділи Армії оборони вживають відповідних заходів для припинення нападу противника», - повідомила в Фейсбуці прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

Вчора стало відомо, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв заявили про готовність приїхати до Москви для переговорів щодо врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху.

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Як повідомляв Укрінформ, Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня розпочали воєнні дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію.

Бойові дії спровокували воєнні втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув 1988 року. У 1994-му - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

Фото: AA