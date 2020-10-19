Лідери Вірменії та Азербайджану заявили про готовність до переговорів

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв заявили про готовність приїхати до Москви для переговорів щодо врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі.

Як передає Укрінформ, про це Пашинян і Алієв заявили в інтерв'ю для ТАРС.

«Нагірно-карабахський конфлікт повинен вирішуватися виключно мирним шляхом, це наша позиція ... І я готовий докласти всіх необхідних зусиль, щоб досягти такого результату, у тому числі і поїхати, зустрітися, поговорити», - сказав прем'єр-міністр Вірменії, відповідаючи на питання, чи готовий він приїхати до Москви.

При цьому Пашинян зазначив, що рішення конфлікту навколо Нагірного Карабаху має спиратися «не на капітуляцію однієї зі сторін, а на компроміс».

Зі свого боку, Алієв заявив, що азербайджанська сторона готова «зустрітися і у Москві, і в будь-якому іншому місці, для того щоб покласти край протистоянню та знайти шляхи врегулювання». Азербайджанський лідер запевнив, що в Баку «готові до будь-яких контактів».

Попередня домовленість про припинення вогню між Вірменією та Азербайджаном, досягнута 17 жовтня, не протрималася жодного дня, оскільки обидві сторони звинуватили одна одну у загостренні бойових дій.

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Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня почали військові дії у Нагірному Карабасі, взаємно обвинувативши одна одну в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію.

Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув у 1988 році. У 1994-му - після шести років війни - був підписаний бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

Фото: АА