Помпео вимагає від лідерів Азербайджану й Вірменії дотримуватися перемир'я

Держсекретар США Майк Помпео провів окремі переговори з прем'єр-міністром Вірменії Пашиняном і президентом Азербайджану Алієвим, під час яких наполіг на повній імплементації перемир'я в зоні Нагірно-Карабахського конфлікту.

Про це офіційно повідомили в вівторок у Державному департаменті США, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Держсекретар Помпео наполіг, що лідери повинні дотримуватися своїх зобов'язань щодо припинення бойових дій та просування дипломатичного рішення Нагірно-Карабахського конфлікту під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ", - зазначається в поширеному повідомленні зовнішньополітичного відомства США.

При цьому глава Держдепартаменту США наголосив на безперспективності спроб військового розв'язання конфлікту.

Читайте також: Баку та Єреван звинуватили одне одного в обстрілах

"Держсекретар підкреслив важливість повної імплементації режиму припинення вогню, досягнутого (на переговорах – ред.) у Москві 10 жовтня, а також підтверджено в Паризькій заяві від 17 жовтня", - підкреслюється в повідомленні Держдепу.

Як повідомляв Укрінформ, минулими вихідними в Вашингтоні відбулися переговори міністрів закордонних справ Вірменії й Азербайджану за посередництва Державного департаменту США. Сторони домовились про гуманітарне припинення вогню в зоні конфлікту з 8 ранку 26 жовтня.

У перший же день припинення вогню Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні нового перемир'я в Нагірному Карабаху.