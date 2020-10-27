Помпео вимагає від лідерів Азербайджану й Вірменії дотримуватися перемир'я
Про це офіційно повідомили в вівторок у Державному департаменті США, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Держсекретар Помпео наполіг, що лідери повинні дотримуватися своїх зобов'язань щодо припинення бойових дій та просування дипломатичного рішення Нагірно-Карабахського конфлікту під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ", - зазначається в поширеному повідомленні зовнішньополітичного відомства США.
При цьому глава Держдепартаменту США наголосив на безперспективності спроб військового розв'язання конфлікту.
"Держсекретар підкреслив важливість повної імплементації режиму припинення вогню, досягнутого (на переговорах – ред.) у Москві 10 жовтня, а також підтверджено в Паризькій заяві від 17 жовтня", - підкреслюється в повідомленні Держдепу.
Як повідомляв Укрінформ, минулими вихідними в Вашингтоні відбулися переговори міністрів закордонних справ Вірменії й Азербайджану за посередництва Державного департаменту США. Сторони домовились про гуманітарне припинення вогню в зоні конфлікту з 8 ранку 26 жовтня.
У перший же день припинення вогню Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні нового перемир'я в Нагірному Карабаху.