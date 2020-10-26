Азербайджан і Вірменія домовились про нове перемир'я у Нагірному Карабаху

Міністри закордонних справ Азербайджану й Вірменії після переговорів у Вашингтоні дійшли згоди про початок гуманітарного перемир'я в зоні Нагірно-Карабахського конфлікту з ранку понеділка.

Про це йдеться в заяві Державного департаменту США, оприлюдненій у неділю за результатами зустрічей в американській столиці, повідомляє Укрінформ.

"Гуманітарне перемир'я набуде чинності о 08:00 за місцевим часом 26 жовтня 2020 року", - зазначається в заяві.

Як уточнюється, з главами МЗС ворогуючих країн окремо зустрівся заступник держсекретаря США Стівен Біген. У цьому зв'язку в Держдепартаменті зауважили, що американська сторона "сприяла інтенсивним переговорам" між міністрами закордонних справ ворогуючих країн, а також співголовами Мінської групи ОБСЄ з метою "наближення Вірменії й Азербайджану до мирного розв'язання Нагірно-Карабахського конфлікту".

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Як повідомляв Укрінформ, Азербайджан і Вірменія досягли домовленості про припинення вогню ще 10 жовтня в Москві. Однак з того часу перемир'я неодноразово порушувалось, що викликало критичну реакцію з боку міжнародного співтовариства.