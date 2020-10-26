У віцепрезидента США запевняють, що він не хворий на COVID-19

Після останніх повідомлень про зараження коронавірусом кількох людей з близького оточення Майка Пенса, сам віцепрезидент США разом із дружиною залишаються здоровими.

Про це, як повідомив Reuters, заявили в понеділок в офісі віцепрезидента, передає Укрінформ.

"Сьогодні зранку тести віцепрезидента Пенса і другої леді показали негативний результат на COVID-19", - йдеться в заяві.

Напередодні з'явилися повідомлення про зараження коронавірусом щонайменше п'яти людей з близького оточення Майка Пенса. У тому числі, тести показали позитивний результат у керівника апарату віцепрезидента Марка Шорта та особистого радника Пенса, Марті Обста.

Сам же Пенс – попри контакти з кількома людьми, які недавно захворіли – відмовлявся йти на самоізоляцію, як передбачено медичними протоколами у США.