COVID-19 виявили вже у п'ятьох осіб з оточення віцепрезидента США

У Сполучених Штатах Америки у неділю стало відомо про зараження коронавірусом принаймні п'яти представників з оточення віцепрезидента США Майка Пенса.

Про це повідомив американський телеканал CNN із посиланням на джерела, ознайомлені із ситуацією, передає Укрінформ.

"Щонайменше п'ятеро людей з близької орбіти віцепрезидента Майка Пенса за останні дні отримали позитивні тести на коронавірус, включно з керівником апарату Марком Шортом та радником Марті Обстаю", - повідомило джерело, знайоме з ситуацією.

Як зазначається, наразі існує занепокоєння, що ближчими днями кількість людей з позитивними результатами тестів із близького оточення Пенса може збільшитися.

Тим часом, повідомляється, що сам Майк Пенс та його дружина в неділю отримали негативний результат на коронавірус. Попри контакти з кількома людьми, які недавно захворіли, Пенс відмовляється йти на самоізоляцію.

Як повідомляв Укрінформ, на початку жовтня Білий дім офіційно підтвердив зараження коронавірусом президента США Дональда Трампа та першої леді Меланії.

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