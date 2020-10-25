Тихановська обмежила контакти після зустрічі з політиком, інфікованим COVID-19

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська звела до мінімуму контакти з навколишніми та має намір здати тест на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Анну Красуліну - речницю Світлани Тихановської.

Зазначається, що таке рішення прийнято після зустрічі лідерки білоруської опозиції з главою МЗС Словенії Анже Логаром, який здав позитивний тест на COVID-19.

"Світлана зупинила фізичні контакти, звела контакти до мінімуму, виконує всі вимоги медиків у цій ситуації", - сказала Красуліна, відзначивши, що Тихановська почувається добре.

Вона додала, що про перехід Тихановської на самоізоляцію не йдеться.

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"Світлані призначений тест на коронавірус, доти робота буде вестися в онлайн", - сказала речниця. Вона також підкреслила, що політик продовжує підготовку до Народного ультиматуму.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Лідерка опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем Народного ультиматуму і закликала режим Лукашенка до мирної передачі влади. Якщо цього не відбудеться, а силові органи продовжать жорстоке придушення протестів, опозиція має намір оголосити у країні загальнонаціональний страйк.

Фото: Пул Первой