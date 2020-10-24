У Лондоні пройшов багатотисячний марш проти коронавірусного локдауну

У Лондоні пройшов багатотисячний марш проти коронавірусного локдауну

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Укрінформ
У Лондоні тисячі людей пройшли центральними вулицями на знак протесту проти обмежувальних заходів, які вводяться в країні задля запобігання поширення коронавірусу. Демонстранти вважають ці заходи надмірними.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Guardian.

«Ми вважаємо, що діючі правила щодо коронавірусу не є пропорційними та доречними, і завдають більше шкоди, ніж користі», - заявила засновниця британської організації «Збережіть наші права» Луїза Креффілд.

За її словами, правозахисників турбують порушення прав та свобод людей, які випливають з введених пандемічних обмежень, зокрема права на приватне життя, сімейне життя, фізичну недоторканість, порушення конфіденційності.

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Група проти носіння масок StandUpX йшла, скануючи гасла проти політики уряду Великої Британії щодо обов’язкового використання захисних масок для обличчя.

За минулу добу в країні було виявлено понад 23 тисячі нових випадків інфікування, 174 людини померли.

Фото: РА

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