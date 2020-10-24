У Лондоні пройшов багатотисячний марш проти коронавірусного локдауну

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Guardian.

«Ми вважаємо, що діючі правила щодо коронавірусу не є пропорційними та доречними, і завдають більше шкоди, ніж користі», - заявила засновниця британської організації «Збережіть наші права» Луїза Креффілд.

За її словами, правозахисників турбують порушення прав та свобод людей, які випливають з введених пандемічних обмежень, зокрема права на приватне життя, сімейне життя, фізичну недоторканість, порушення конфіденційності.

Група проти носіння масок StandUpX йшла, скануючи гасла проти політики уряду Великої Британії щодо обов’язкового використання захисних масок для обличчя.

За минулу добу в країні було виявлено понад 23 тисячі нових випадків інфікування, 174 людини померли.

Фото: РА