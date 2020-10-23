МОЗ оновило карантинний список країн - 38 у «червоній» зоні

МОЗ оновило карантинний список країн - 38 у «червоній» зоні

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Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн зеленої та червоної зон за рівнем поширення коронавірусу.

Як передає Укрінформ, перелік доступний на сайті МОЗ.

У ньому наведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я. Зокрема, зазначена інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тисяч населення в кожній державі.

Згідно з оприлюдненою інформацією, в Україні станом на 23 жовтня цей показник становить 200,8 випадка на 100 тисяч населення, і країна віднесена до зеленої зони.

До червоної зони входить 38 країн, зокрема Андорра, Чехія, Бельгія, Нідерланди, Чорногорія, Франція, Аргентина, Словенія, Швейцарія, Велика Британія, Іспанія, Словаччина, Хорватія та інші.

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Водночас щодо 13 країн немає даних стосовно захворюваності на COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні станом на 23 жовтня лабораторно підтверджено 330 396 випадків COVID-19, з них за добу 7 517.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 42 094 535 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 144 306 летальних, одужали 31 235 677 людей.

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