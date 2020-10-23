МОЗ оновило карантинний список країн - 38 у «червоній» зоні

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн зеленої та червоної зон за рівнем поширення коронавірусу.

Як передає Укрінформ, перелік доступний на сайті МОЗ.

У ньому наведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я. Зокрема, зазначена інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тисяч населення в кожній державі.

Згідно з оприлюдненою інформацією, в Україні станом на 23 жовтня цей показник становить 200,8 випадка на 100 тисяч населення, і країна віднесена до зеленої зони.

До червоної зони входить 38 країн, зокрема Андорра, Чехія, Бельгія, Нідерланди, Чорногорія, Франція, Аргентина, Словенія, Швейцарія, Велика Британія, Іспанія, Словаччина, Хорватія та інші.

Водночас щодо 13 країн немає даних стосовно захворюваності на COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні станом на 23 жовтня лабораторно підтверджено 330 396 випадків COVID-19, з них за добу 7 517.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 42 094 535 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 144 306 летальних, одужали 31 235 677 людей.