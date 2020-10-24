У Польщі проти обмежень на аборти протестували тисячі людей

У Польщі, попри жорсткі обмеження на масові зібрання, спричинені пандемією коронавірусу, тривають багатотисячні протести проти рішення Конституційного суду країни про обмеження абортів.

Як передає кореспондент Укрінформу, у Варшаві участь в антиурядовій маніфестації у п’ятницю ввечері взяли близько 10 тисяч людей, велелюдні протести тривали також і в інших містах країни.

Учасники протесту у Варшаві cпочатку зібралися в районі помешкання лідера правлячої партії “Право і Справедливість” (PiS) Ярослава Качинського, де їм дорогу перегородив кордон поліції, а згодом вирушили в центр міста до будинку Ради міністрів, а далі - місця резиденції глави уряду Матеуша Моравецького. Марш протесту завершився після опівночі.

Активісти, зокрема з ініціатив “Страйк жінок”, “Акція демократія” та інших неурядових організацій із захисту прав жінок пообіцяли продовжувати протести.

Серед учасників варшавської маніфестації були політики опозиційних партій, зокрема лівих та ліберальних сил. Одним з учасників маршу був також мер Варшави Рафал Тшасковський. Він закликав демонстрантів зберігати дистанцію і не знімати маски.

За інформацією варшавської поліції, демонстранти як у четвер, так і в п’ятницю проявляли агресію до силовиків, демонструючи провокативну поведінку. Зокрема, у п’ятницю вони використовували піротехніку, облили фарбою кількох правоохоронців. За два дні поліція затримала кільканадцять демонстрантів за агресивну поведінку. В четвер ввечері біля будинку Качинського відбулися сутички демонстрантів з поліцією, яка застосувала проти них сльозогінний газ.

Протести проти рішення КС Польщі в п'ятницю відбувалися і в інших містах Польщі, зокрема Кракові, Вроцлаві, Лодзі, Торуні, Щеціні, Любліні, Кєльцах, Бидгощі тощо.

Від суботи Польщу переведено в червону зону, що передбачає заборону зібрань у кількості більше п’яти осіб. Під час демонстрацій поліція закликає демонстрантів розійтися з огляду на епідеміологічні вимоги та порушення закону, але не застосовує силу щодо протестувальників.

Як повідомляв Укрінформ, судді КС РП у четвер, 23 жовтня, визнали, що аборт у випадку патології плоду порушує конституційний принцип захисту життя, що пов'язаний з положенням про гідність людини. Відтак, це положення у законі “Про планування сім’ї, захисту людського плоду й умов можливого переривання вагітності” від 1993 року суперечить Конституції. Це рішення обурило багатьох поляків, які на знак протесту у той же день почали виходити на вулиці.

Навіть до останнього рішення КС Польщі польське законодавство у питаннях абортів було одним з найконсервативніших в Європі. Рішення КС Польщі звужує легальне поле в Польщі для здійснення абортів. Відтепер жінки зможуть переривати вагітність лише у випадку, коли під загрозою є життя жінки, або вагітність сталася в результаті злочину, зокрема зґвалтування.

Фото: tvn24