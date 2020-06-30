США шоковані практикою стерилізації й примусових абортів у Китаї – Помпео

Сполучені Штати виступили з обурливою заявою щодо практики комуністичної влади Китаю щодо уйгурів та інших нацменшин, яких примусово стерилізують, змушують робити аборти з метою штучного припинення народжуваності.

З відповідною заявою виступив у понеділок Державний секретар США Майкл Помпео.

"Cвіт сьогодні почув тривожні повідомлення про те, що Комуністична партія Китаю (КПК) застосовує примусову стерилізацію, аборти й насильницькі обмеження народжуваності проти уйгурів та інших меншин у Сіньцзяні в контексті тривалої кампанії репресій", - заявив Помпео.

Як підкреслив глава Державного департаменту США, шокуючі викриття цієї практики німецьким дослідником Адріаном Зенцем, на жаль, підтверджують десятиліття абсолютної зневаги КПК до людського життя, а також до основ людської гідності.

"Ми закликаємо Комуністичну партію Китаю негайно припинити цю жахливу практику й звертаємось із закликом до всіх країн приєднатися до США з вимогою припинити ці антигуманні зловживання", - заявив державний секретар США.

Напередодні організація The Jamestown Foundation випустила доповідь доктора Адріана Зенца за результатами його дослідження, у якій він вказав на зловживання комуністичною владою в Китаї проти жителів Тибету та Сіньцзяня.