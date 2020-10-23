Росія створює гуманітарні кризи як привід для інтервенції - генерал США

Росія для виправдання своїх інтервенцій за кордоном спочатку створює ситуацію, подібну до гуманітарної кризи, а потім "вимушено" втручається.

Про це заявив командувач Збройних сил Сполучених Штатів у Європі у 2014-17 роках генерал-лейтенант Бенджамін Годжес в онлайн-включенні під час спеціального Київського безпекового форуму у п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Підхід (РФ - ред.) полягає в тому, щоб вигадати якийсь привід, аби можна було щось зробити. Як правило, вони (Росія – ред.) намагаються створити ситуацію – чи то у Білорусі, Грузії, чи в Україні – яка виглядатиме як гуманітарна криза, а тому вони мають втрутитися", - заявив Годжес.

За його словами, занепокоєння щодо ймовірності російської інтервенції на Півдні України через ситуацію з водою на окупованому Кримському півострові наразі не знімається.

"Ми не знаємо, скільки обладнання, логістики залишилося (в окупованому Криму - ред.) після завершення навчань "Кавказ-2020", - заявив генерал.

Колишній командувач ЗС США у Європі висловив переконання, що Кремль, безумовно, спостерігає за місцевими виборами в Україні, продовжуючи зусилля з дезінформації.

Як повідомлялося, українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання анексованого Криму буде відновлено тільки після деокупації півострова.

До 2014 року Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією постачання води на півострів було припинено.

Наразі запаси води у Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Відповідно до заяв екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту на півострові.

Моніторингова місія ООН в Україні наполягає на тому, що після окупації Криму Росія несе основну відповідальність за доступ до води у Криму.