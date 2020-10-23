Німеччина і Франція не надто активно впливають на РФ - генерал Годжес

Американський генерал у відставці і екскомандувач військ США в Європі Бен Годжес вважає, що Німеччина і Франція мають активніше впливати на РФ, аби змусити Кремль дотримуватися міжнародних зобов'язань.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу ДОМ, передає Укрінформ.

"Нікого давно вже не дивує, що Кремль ніколи не виконує взятих на себе зобов'язань. Вони ніколи не дотримуються слова, якщо тільки їм не протистоїть чітка сила і конкретні протоколи верифікації... Тому ми повинні справляти неухильний вплив на Кремль, змушуючи його дотримуватися прийнятих зобов'язань. Якщо чесно, в цьому нам (США - ред.) дуже потрібна допомога Німеччини. На мій погляд, Німеччина і Франція не надто охоче впливають на Кремль - в першу чергу, через міцні економічні зв'язки", - сказав Годжес.

На його переконання, причиною такої ситуації також є те, що у Німеччини існує певне "почуття провини" з приводу загибелі мільйонів радянських людей під час війни.

"Я прожив в Німеччині кілька років, і знаю, що подібне "почуття провини" існує. І мені здається, це головна причина, чому німці не поспішають тиснути на Кремль", - зауважив генерал.

Водночас, за його словами, ситуація потроху починає змінюватися. "У тій же Німеччині отруєння пана Навального стало дуже значущою подією. Тобто, як Бундестагу, так і самій канцлеру Меркель поступово стає важко толерувати такі речі - і чим далі, тим гірше. Це видно також на прикладі "Північного потоку-2". Тому, як мені здається, потенціал тут криється саме у співпраці США з Німеччиною, в тонкій осмисленій роботі з союзниками, яка призведе до посилення тиску на Кремль і, в підсумку, притягненню його до відповідальності", - зауважив Годжес.

Він додав, що Україні, на його думку, варто продовжувати докладати зусиль, щоб "завоювати повну довіру Західної Європи".

Як повідомляв Укрінформ, російському опозиційному політику Олексію Навальному стало зле в літаку 20 серпня дорогою з Сибіру в Москву. Його поклали в лікарню в Омську, а через два дні відправили в Берлін. Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Проєкт будівництва газопроводу "Північний потік-2" (Nord Stream 2) для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.