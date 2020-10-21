Оборонний бюджет НАТО у 2020 році перевищив трильйон

Сумарний оборонний бюджет країн НАТО в 2020 році зріс на 4,3 відсотка і перевищив 1 трильйон доларів США.

Про це, як повідомляє кореспондент Укрінформу, у середу під час віртуальної пресконференції у Брюсселі перед початком дводенної зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка розпочинається завтра, 22 жовтня, в режимі захищеної телеконференції, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

«Сьогодні ми оприлюднили попередні показники оборонних витрат у 2020 році. Вони демонструють, що цей рік стане шостим роком поспіль, коли оборонні витрати європейських союзників і Канади зростають, з реальним збільшенням (цього року - ред.) на 4,3 відсотка. Як ми очікуємо, така тенденція буде продовжена», - сказав Столтенберг.

Він зауважив, що цей показник свідчить – союзники стали вкладати більше у розвиток спроможностей та у підтримку місій і операцій.

Важливим напрямком фінансування стало зміцнення системи стримування та оборони, включаючи відповідь НАТО на ракетні загрози з боку Росії. За словами генерального секретаря, пов'язаний із цим виклик продовжує зростати у масштабах та за ступенем складності. Для упередження цієї загрози союзники по Альянсу вже погодили збалансований пакет політичних та військових заходів.

Такі заходи, зокрема, включають удосконалення повітряної та протиракетної оборони, зміцнення «звичайних» військових спроможностей, забезпечення політики ефективного та безпечного ядерного стримування. При цьому всі союзники по Альянсу підтвердили відданість міжнародним зусиллям із контролю над озброєнням та із роззброєння.

За статистичними даними, оприлюдненими на сайті Альянсу, сума оборонних витрат усіх союзників по Альянсу у 2020 році становить, в еквіваленті, 1 трильйон 92 мільярди 482 мільйони доларів США. З цієї суми лише на частку США припадає 784 мільярди 952 мільйони доларів.

За обсягами оборонних витрат на другій позиції знаходиться Великобританія – 59 634 мільйони. Витрати на оборону, що перевищують 50 мільярдів доларів, зафіксовані ще у двох країн – Франція (50 274 мільйони доларів) та Німеччина (56 074 мільйони).

Ще дві країни-союзниці витратили на оборону більше 20 мільярдів доларів – Канада (22 150 мільйонів доларів США) та Італія (24 853 мільйони доларів). До наступної категорії «вище 10 мільярдів» потрапили Нідерланди (12 067 мільйонів доларів), Польща (12 043 мільйонів доларів), Іспанія (14 069 мільйонів доларів) та Туреччина (13 303 мільйонів доларів). Суму, що перевищує 5 мільярдів доларів США, на оборону витратили Бельгія, Норвегія та Румунія. Найменші оборонні витрати, в абсолютному вимірі, у Чорногорії – 97 мільйонів доларів США.

Як свідчить оприлюднена статистика, визначеної в НАТО мети бюджетного планування - не менше ніж 2 відсотки ВНП на оборону, дотрималися 10 країн (9 - торік) – Сполучені Штати, Греція, Великобританія, Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Франція і Норвегія.

Цікаво, що до 2 відсотків «не дотягнула» Німеччина – її оборонні витрати склали 1, 57 відсотка від ВНП, хоча в абсолютних витратах на оборону ця країна «лише» на 2 мільярди доларів поступається Великобританії та випереджає Францію.

У загальному оборонному бюджеті НАТО домінуючу позицію продовжують займати США. На всіх європейських союзників та Канаду у загальному оборонному бюджеті 2020 року припадає 307 мільярдів 530 мільйонів доларів США, що майже у 2,3 раза менше оборонного бюджету Сполучених Штатів.

Як повідомляв Укрінформ, зростання оборонного бюджету НАТО в 2019 році становило 4,6 відсотка. Брюссельський саміт НАТО (2018 року) доручив країнам-членам розробити національні плани розвитку оборонних спроможностей, виходячи з яких до кінця 2024 року очікується подальше збільшення оборонних витрат союзників по Альянсу на близько 400 мільярдів доларів США.