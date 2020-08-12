РНБО має бюджет на розвиток виробництва ракет та авіації — Данілов

Україна буде в першу чергу розвивати виробництво ракет та авіації.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час круглого столу в Укрінформі на тему: «Технології асиметричної протидії зовнішній агресії та шляхи їх ефективного розвитку».

«Стосовно розвитку промисловості – це наші ракети, друге – це наша авіація. Авіація, яка була завжди у країні дуже потужною. Нам треба терміново ставити все на свої місця. Це дві фундаментальні речі – ракети та авація», - сказав Данілов.

У цьому контексті секретар РНБО зауважив, що 246 млрд грн, які в цьому році виділили на сектор безпеки і оборони, - це безпрецедентна сума за всі роки незалежності. По тому курсу, що ми закладали – це 10 млрд дол., уточнив Данілов.

«Але, розуміючи, хто є нашим супротивником, розуміючи ті бюджети, які є у РФ, наголошую, що ми будемо воювати «розумом», - підкреслив Данілов.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році Збройні сили України мають найбільший за всю історію оборонний бюджет - 245,8 млрд грн, що становить 5,45% ВВП.