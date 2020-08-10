Без важкого озброєння і бойових втрат: Данілов розповів про перемир’я на Донбасі

Режим припинення вогню на Донбасі дотримується, вже два тижні не спостерігається пострілів з важкого озброєння і бойових втрат.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"За даними Головного ситуаційного центру при Раді національної безпеки і оборони України, режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня виконується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру. На відміну від багатьох раніше оголошених припинень вогню, які налічували декілька днів, сьогодні триває вже п’ятнадцятий день перемир'я без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат", - сказав Данілов.

За його словами, сподівання, що досягнуті Тристоронньою контактною групою домовленості й надалі будуть виконуватися, підкріплюються щоденними даними, опрацьованими програмно-апаратним комплексом СОТА, що дозволяє проводити комплексний аналіз для підготовки та прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.