Чехія оголосила локдаун через COVID-19

Уряд Чехії у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби оголосив локдаун, починаючи з 22 жовтня.

Про це, як повідомляє кореспондент Укрінформу, уряд ЧР домовився на екстренному засіданні.

Щонайменше до 3 листопада, завершення надзвичайного стану, в країні будуть закриті магазини роздрібної торгівлі, окрім тих, що торгують найнеобхіднішим, а також аптек. Призупиняють роботу заклади значної частини сфери послуг.

Готелі й пансіони не зможуть приймати гостей, що приїжджають на відпочинок.

Громадяни мають обмежити соціальні контакти і, за можливості, працювати з дому.

Також обмежено вільне пересування громадян: залишати домівки можна або з робочою метою, або для відвідування лікарень і магазинів, а також родичів, які потребують допомоги. Можливі прогулянки у парках і садах.

Ще раніше у Чехії на дистанційне навчання перевели школи на університети, закрили музеї, театри і заклади харчування.

Міністр охорони здоров'я Чехії Роман Примула висловив побоювання виникнення гострої нестачі медичного персоналу в чеських лікарнях і неможливості вчасно надати допомогу всім хворим. Влада в прискореному порядку розширює кількість ліжок у лікарнях, залучає лікарів-добровольців, а також іноземних фахівців, у тому числі зі США.

У самомі уряді також уже є захворілі - міністр внутрішніх справ Ян Гамачек і міністр сільського господарства Мирослав Томан.

У Чеській Республіці минулої доби було зафіксовано рекорд приросту нових випадків інфікування COVID-19 – 11 984.

У світі станом на ранок 21 жовтня виявлено понад 41 млн випадків зараження коронавірусом, із них за добу - понад 175 тис.

В Україні станом на 21 жовтня за добу виявлено 6 719 випадків захворювань на COVID-19. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в Україні становить 315 826.