У Чехії за добу - майже 12 тисяч нових хворих на COVID-19

У Чехії минулої доби було зафіксовано антирекорд - виявлено 11 984 нових випадків інфікування COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Міністерство охорони здоров’я республіки.

Актуально хворими наразі вважаються 113 219 людей, загалом з початку епідемії інфікувалися 193 964 жителів ЧР. Померло за весь період епідемії 1 619, найбільша смертність за добу була зафіксована минулого понеділка – 94 людини.

Госпіталізовано 4 064 людей. За словами міністра Романа Примули, він очікує пік навантаження на лікарні 11 листопада.

Із середи, 21 жовтня, в республіці діє вимога носити маски не лише в приміщеннях і транспорті, але також «у громадських просторах під відкритим небом забудованої частини населених пунктів», якщо відстань між людьми становить менше двох метрів. Тим часом уряд терміново збирається, щоб обговорити нові карантинні обмеження, серед яких - закриття торгівельних центрів і перукарень. Утім, про повний локдаун, як це було на весні, наразі не йдеться.

Із минулої середи в Чехії вже закриті всі навчальні заклади, окрім дитячих садочків, ресторани готують страви виключено на виніс, скасовані культурні та спортивні заходи, зустрічатися дозволено максимально шести людям, не можна вживати алкоголь у громадських місцях.

Чехія наразі має найбільшу пропорційну кількість заражень у ЄС – 905,1 на 100 тис. населення упродовж 14 днів.

Як повідомлялося, станом на 21 жовтня загалом у світі від початку пандемії захворіли на COVID-19 понад 41 млн людей (із них 382 тис. за попередню добу), понад 1,1 млн (6 145) померли, понад 30,6 млн хворих вилікувалися (за минулу добу - 271 тис.).

В Україні станом на 21 жовтня лабораторно підтверджено 315 826 випадків COVID-19, з них за добу – 6 719.