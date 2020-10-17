У Чехії добова кількість інфікувань COVID-19 сягнула понад 11 тисяч

У Чехії кількість нових випадків інфікування сягнула минулої доби 11 105.

Такі дані наводить Міністерство охорони здоров’я республіки, передає кореспондент Укрінформу.

Напередодні було зафіксовано 9 721 випадок, перед тим – 9 544.

Загальна кількість випадків з початку пандемії становить 160 112, причому майже половина з них прибула в жовтні.

Наразі актуально хворі 92 736 людей, одужали 66 093. Померли за весь час 1 283 людини.

Міністр охорони здоров’я Чеської Республіки Роман Примула прогнозує продовження збільшення кількості інфікувань протягом наступних 2 тижнів. Директор Інституту медичної інформації та статистики Ладислав Душек припускає, що в другій половині жовтня загальна кількість інфікувань у країні може сягнути 200-250 тисяч людей.

У лікарнях наразі перебувають 3 120 пацієнтів, на 200 більше, ніж напередодні. За даними влади, спроможності лікарень становлять наразі 5 тисяч людей одночасно, з яких тисяча – на інтенсивній терапії. Координатор інтенсивної терапії Володимир Черний заспокоює: найближчі тижні будуть дуже важкими, проте небезпеки колапсу в охороні здоров’я немає. В суботу в Празі на території виставкового центру Летняни силами армії починають зводити польовий шпиталь на 500 ліжок, подібні у разі необхідності будуть створені в інших регіонах. Велику проблему становить ситуація з інфікуванням медперсоналу: зараз хворіють близько 6,5 тисячі працівників, у тому числі майже півтори тисячі лікарів.

У країні з 10-мільйонним населенням діє надзвичайний стан.

Станом на ранок 17 жовтня у світі зареєстровано 39 596 451 випадок коронавірусу, зокрема 1 109 267 летальних і 29 661 765 випадків одужання.