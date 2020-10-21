Президент Болгарії самоізолювався через контакт із хворим на COVID-19

Президент Болгарії Румен Радев пішов на самоізоляцію після контакту з людиною, яка отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Sofia Globe.

Зазначається, що коронавірус підтвердився у командувача ВПС Болгарії Димитара Петрова, який разом із Радевим брав участь у заході 16 жовтня. На цьому ж заході перебував і міністр оборони Красимир Каркачанов, який теж пішов на самоізоляцію.

Зараз Радев перебуває в Естонії для участі в інвестиційному форумі, проте скасував усі свої зустрічі через ситуацію з коронавірусом.

За словами міністра охорони здоров'я Костадина Ангелова, Радев здасть ПЛР-тест після повернення до Болгарії та до отримання результату перебуватиме на карантині.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 21 жовтня виявлено 41 040 630 випадків коронавірусу, зокрема 1 129 591 летальний. Одужали вже 30 625 864 людини.