Українські моряки через COVID-19 «застрягли» у Новій Зеландії - ЗМІ

Українці разом із матросами з різних країн світу опинилися в ізоляції в готелі новозеландського міста Крайстчерч.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал ODT із посиланням на міністерство охорони здоров’я Нової Зеландії.

В 11 осіб із цієї групи виявили коронавірус, не зважаючи на попередні негативні тести, з якими вони прилетіли

Окрім цього, ситуація зі станом здоров’я ще 14 моряків залишається під питанням – триває перевірка.

Загалом, як зазначається, на карантині в цьому місті, в ізоляції, наразі перебувають 440 моряків із Росії та України.

«Вживаються всі відповідні заходи у галузі охорони здоров'я. На об'єктах дотримуються суворих процесів профілактики та контролю, щоб мінімізувати ризик для населення та персоналу», - заявили в міністерстві.

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Виявлення COVID-19 у іноземних моряків було названо «прикладом прикордонного контролю, який працює як слід».

Готель «Судіма», неподалік від міського аеропорту, був заблокований сьогодні після обіду після того, як співробітник готелю сказав керівнику оперативного управління Лес Моргану, що серед меншканців закладу - серед яких багато моряків із України та Росії, «існує низка заражених».

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За словами Моргана, спілкування з працівниками готелю дало йому відчуття, що "ситуація під контролем".

Жодних деталей про українців, що «застрягли» в цьому готелі поки що немає.

Фото: Vaughan Elder