Пандемія призвела до найбільшого за довгі роки падіння економіки в Новій Зеландії

Нова Зеландія перебуває зараз у найглибшій за останні десятиліття економічній рецесії внаслідок жорстких карантинних заходів, які були введені для протидії пандемії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Зазначається, що ВВП країни в період із квітня по червень скоротилося на 12,2%, тобто якраз у період максимального карантину та закриття кордонів.

Слід звернути увагу на те, що це перша економічна рецесія в Новій Зеландії з часів світової фінансової кризи 2008 року та найгірша з 1987 року.

Проте уряд країни сподівається, що його відповідь на пандемію в підсумку приведе до швидкого економічного відновлення. А міністр фінансів країни Грент Робертсон наголосив, що «показники ВВП виявилися ліпшими, ніж очікувалося».

Саме економічні питання будуть вочевидь головними на виборах, які пройдуть у Новій Зеландії наступного місяця: вони мали пройти ще в серпні, та були перенесені через несподіваний скачок захворюваності на коронавірус.

Як відомо, Нова Зеландія раніше була оголошена офіційно вільною від коронавірусу, проте ряд нових випадків усе ж там був зафіксований знову. Наразі в країні загальна кількість випадків COVID-19 становить 1809, а смертей від коронавірусу - лише 25.