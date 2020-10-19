Розвідка США не фіксує зовнішнього втручання у вибори-2020

"Що стосується виборів, які мають відбутися (в листопаді 2020 року – ред.), ми не бачимо нічого, що викликало би у нас запитання", - відповів представник Мін'юсту на запитання про потенційні загрози для виборів ззовні, у тому числі з боку російського ГРУ.

"Я можу ще раз наголосити, на чому неодноразово наголошувало і розвідувальне співтовариство: американці можуть бути впевненими, що голос, який вони віддадуть за свого кандидата, зарахується цьому кандидатові",- підкреслив Демерс.

Помічник генпрокурора США виступив з цією заявою одразу після оголошення офіційних обвинувачень, висунутих Мін'юстом США проти шести офіцерів ГРУ ГШ Росії у причетності до хакерських атак, які уразили уряди, корпорації підприємства, кампанії по всьому світу.

Зараз у Сполучених Штатах триває президентська кампанія за участю ексвіцепрезидента США Джо Байдена й нинішнього глави Білого дому Дональда Трампа.