У Варшаві розгорнуть COVID-шпиталь на стадіоні, де відкривали Євро-2012

На Національному стадіоні у Варшаві, де розпочинався чемпіонат Європи з футболу 2012 року, цього тижня розгорнуть тимчасовий шпиталь на 500 місць для пацієнтів з COVID-19.

Як передає Укрінформ з посиланням на радіо ZET, про це повідомив голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, який координуватиме створення шпиталю.

“Це буде 500 ліжок, з яких 50 для інтенсивної терапії, з можливістю збільшення кількості ліжок до 1 тисячі”, - заявив Дворчик.

За його словами, це буде перший такий шпиталь, які планується розгорнути вже цього тижня в Польщі.

В інших воєводствах також триває підготовка до розгортання тимчасових шпиталів.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер в ефірі телеканалу TVP Info зазначив, що ліжка для пацієнтів з коронавірусом будуть у конференц-залах Національного стадіону. За його словами, такі тимчасові шпиталі можуть діяти навіть кілька місяців.

Мюллер повідомив, що уряд готує законодавчі зміни щодо протидії коронавірусу. Зокрема, ними передбачатиметься налагодження кращої координації та співпраці між лікарнями, де лікують пацієнтів з COVID-19. Йдеться також про "принцип доброго самаритянина” – надання невідкладної медичної допомоги, не побоюючись потенційної відповідальності. Крім того, передбачається підвищення на 175% зарплати медикам, які перебувають на першій лінії протидії коронавірусу.

Глава МОЗ Польщі Адам Недзельський в ефірі Польського радіо зазначив, що тимчасові шпиталі планується розгорнути в кожному з 16-и воєводств. У семи містах (Варшава, Лодзь, Катовіце, Краків, Вроцлав, Познань, Гданськ) вже розглядаються конкретні місця під шпиталі. Він не виключив, що у Варшаві буде створено два тимчасові шпиталі.

У Польщі впродовж останніх днів фіксується 8-9 тис. нових випадків інфікування COVID-19, що є рекордним показником від початку пандемії.

За даними Worldometer, в світі зареєстровано 40 323 564 випадки коронавірусу, зокрема 1 118 831 летальний, одужали 30 135 195 осіб.

Фото: Mateusz Grochocki Exclusive/East News