Польща «б’є рекорд» інфікування COVID-19 – 9622 випадків за добу

У Польщі за минулу добу зафіксовано 9622 нові випадки інфікування коронавірусом, що є найбільшим добовим показником у країні від початку пандемії.

Про це у Твіттері повідомляє МОЗ Польщі, передає кореспондент Укрінформу.

Найбільше нових інфікованих виявлено у Мазовецькому (адміністративний центр Варшава) – 1485, Малопольському (Краків) – 1254 та Великопольському (Познань) – 1058 воєводствах.

За останню добу в Польщі померли 84 пацієнти, зокрема шестеро - безпосередньо від COVID-19, а 78 - від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

За минулу добу в Польщі проведено майже 49 тис. тестів, від початку пандемії – близько 4 млн.

Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить понад 167 тисяч, більше як 3,5 тис. померли. Вилікувалися понад 90 тис. осіб.

У лікарнях Польщі перебувають 7612 осіб, підключені до апаратів ШВЛ 604 особи.

Від суботи, 17 жовтня, 152 із 314 повітів Польщі переведено в червону зону, в якій почали діяти жорсткі обмеження у зв’язку зі сплеском інфікування коронавірусу. У червоній зоні опинилися 11 з 16 воєводських міст Польщі, зокрема і Варшава.

Через різке збільшення кількості інфікованих осіб та людей, які потребують стаціонарного лікування, уряд країни розглядає можливість створення додаткових лікарень передусім у Мазовецькому і Малопольському воєводствах.

Станом на 17 жовтня у світі зареєстровано 39 652 002 випадки коронавірусу, зокрема 1 110 209 летальних і 29 690 991 випадок одужання.