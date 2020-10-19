У Празі відкрився готель для хворих на COVID-19
Укрінформ
У столиці Чехії почав працювати готель, який приймає хворих із легким перебігом зараження коронавірусом.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
У цьому готелі люди можуть провести час на карантині, щоб не ставити під загрозу близьких. Умови перебування не передбачають контактів із персоналом: усе необхідне можна замовити телефоном або інтернетом та забрати потім доставку від дверей номера.
Звісно, у разі погіршення стану пожильця буде госпіталізовано.
Вартість стандартного номера за добу - від 1000 крон (37 євро), «люксу» - від 2000 крон.
За минулу добу в Чехії зафіксовано 8713 нових випадків на COVID-19, що для вихідного дня є найбільшим з початку епідемії.