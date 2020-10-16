У Празі створять польовий шпиталь для хворих на COVID-19

У столиці Чехії в суботу почнуть розміщувати польовий шпиталь на 500 ліжок.

Про це, як повідомляє кореспондент Укрінформу, в ефірі чеського ТБ сказав віцепрем’єр, міністр внутрішніх справ і наразі очільник Кризового штабу ЧР Ян Гамачек.

Шпиталь на території виставкового комплексу Летняни буде розміщено силами армії. Він має бути готовий за 10 днів. У разі продовження поширення інфекції подібні шпиталі з’являться і в інших регіонах країни.

Лікарі попереджають, що за нинішньої динаміки в стаціонарах місць не буде вистачати вже до кінця жовтня. За їх розрахунками, потрібно додатково щонайменше 5 тисяч ліжок, з яких 700 – з апаратами ШВЛ. Наразі в лікарні перебувають 2 678 пацієнтів з COVID-19.

Прем’єр ЧР Андрій Бабіш заявив про плани закупити 3 тисячі ліжок від компанії Linet.

Також чеська влада домовилася з сусідньою німецькою землею Баварія щодо надання допомоги в разі перевантаження чеської системи охорони здоров'я. Прем’єр Баварії Маркус Зедер на брифінгу в Мюнхені 15 жовтня підтвердив це.

Прем'єр-міністри країн Вишеградської четвірки — Чехії, Словаччини, Польщі та Угорщини — також домовились про тісну співпрацю у боротьбі з епідемією коронавірусу.

Нагадаємо: з березня у Чеській Республіці заразилося майже 140 тисяч людей, 1 172 людини померли. Чехія знаходиться на 4 місці у світі за кількістю смертей на 100 тисяч жителів за результатами минулого тижня. Найвищий щоденний приріст, 58 смертей, був зафіксований минулого понеділка. Минулої доби був встановлений рекорд нових випадків інфікування – 9 544.