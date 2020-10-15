У Чехії антирекорд - понад 9,5 тисячі хворих на COVID-19 за добу

У Чехії зафіксовано новий антирекорд нових інфікувань коронавірусом – 9 544.

Про повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я ЧР.

Загальна кількість інфікованих з початку пандемії в країні сягнула 139 290.

Наразі актуально хворими вважаються майже 77 тисяч людей, з них 2 678 госпіталізовані.

Прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що держава повинна вже ближчими днями почати збільшувати кількість місць у лікарнях через епідемію коронавірусу. Він планує придбати у фірми Linet 3 тисячі ліжок. Бабіш також повідомив, що зв'язався із санаторіями, у яких можуть розміщувати хворих у випадку необхідності, а також з колегами в сусідній Баварії, яка готова надати допомогу. Водночас прем’єр сподівається, що республіка впорається зі спалахом самостійно.

З початку жовтня у країні з 10-мільйонним населенням фіксувалися більші показники захворюваності, ніж у сусідній Німеччині, де населення в 8 раз більше. У межах ЄС Чехія з 7 жовтня має найбільше випадків на душу населення, за нею слідує Бельгія.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 15 жовтня у світі загалом виявлено 38,74 мільйонів випадків зараження коронавірусом, включаючи 1,09 мільйона летальних, а одужали від хвороби вже 29,12 мільйонів.