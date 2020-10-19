Повені у В’єтнамі забрали вже понад 80 життів

Унаслідок сильних повеней у декількох в’єтнамських провінціях загинуло вже щонайменше 84 людини, ще 38 розшукуються.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Voice of Vietnam.

Загалом було евакуйовано понад 35 тисяч людей.

Всього в результаті стихійного лиха, яке вже триває 10 днів, зруйновано понад 53 тисячі будинків, ще щонайменше 24 тисячі будівель отримали пошкодження.

Також було зруйновано понад 110 тисяч гектарів сільськогосподарського угіддя та загинуло понад 460 тисяч голів худоби.

Зазначається, що у відповідь уряд країни направив до постраждалих регіонів понад 4 тис. тонн рису з національного резерву.

Як повідомляв Укрінформ, кількість жертв повеней і зсувів ґрунту у В'єтнамі, спричинених рясними опадами, сягнула 55 осіб, ще семеро вважаються зниклими безвісти.

Фото: VNA