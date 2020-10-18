Повені та зсуви ґрунту у В'єтнамі забрали 55 життів

Кількість жертв повеней і зсувів ґрунту у В'єтнамі, спричинених рясними опадами, сягнула 55 осіб, ще семеро вважаються зниклими безвісти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Центральний комітет боротьби зі стихійними лихами В'єтнаму.

«55 людей загинули, 7 зникли безвісти в результаті повеней і обвалів, викликаних рясними опадами, що обрушилися на центральну частину В'єтнаму і район Західного плато на його території», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед жертв - 13 рятувальників, які раніше вважалися зниклими безвісти в провінції Тхиатхьєн-Хюе, де 12 жовтня на ГЕС стався зсув.

21 особа у складі рятувальної команди, що включає військовослужбовців і місцевих чиновників, вирушили до місця події, коли їх наздогнав черговий зсув. Тіла 13 рятувальників були знайдені ввечері 15 жовтня.

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Як уточнюють у рятувальному відомстві, загальна кількість опадів у деяких районах В'єтнаму в період з 5 до 13 жовтня перевищила 2 тис. мм.

Фото: @ClimateChaosBot