На В’єтнам та Камбоджу насувається шторм, від повеней загинули десятки людей
Укрінформ
Близько сорока людей, включаючи рятувальників, загинуло від повеней та зливових дощів у В’єтнамі та Камбоджі. До вражених стихійним лихом країн наближається нове лихо – тропічний шторм Нангка.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Очікується, що Нангка лютуватиме у В’єтнамі з середи по п’ятницю.
Загалом унаслідок останніх повеней у В’єтнамі та Камбоджі було зруйновано близько 25 тис. будинків та пошкоджено 84 тис. гектарів посівів.
Фото: summarizer.co