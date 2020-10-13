На В’єтнам та Камбоджу насувається шторм, від повеней загинули десятки людей

На В’єтнам та Камбоджу насувається шторм, від повеней загинули десятки людей

Укрінформ
Близько сорока людей, включаючи рятувальників, загинуло від повеней та зливових дощів у В’єтнамі та Камбоджі. До вражених стихійним лихом країн наближається нове лихо – тропічний шторм Нангка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Очікується, що Нангка лютуватиме у В’єтнамі з середи по п’ятницю.

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Загалом унаслідок останніх повеней у В’єтнамі та Камбоджі було зруйновано близько 25 тис. будинків та пошкоджено 84 тис. гектарів посівів.

Фото: summarizer.co

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