У Південній Кореї скасували сотні авіарейсів через наближення потужного тайфуну
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Укрінформ
Понад 400 авіарейсів були скасовані у Південній Кореї через наближення до країни потужного тропічного тайфуну "Майсак".
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.
Також повідомляться, що з порту на острові Чеджу (південь країни) були евакуйовані судна.
Деякі школи, в регіонах, де очікується тайфун, з міркувань безпеки перейшли на навчання онлайн.
За даними метеорологів, шторм принесе потужні зливи й сильні пориви вітру - до 50 метрів за секунду.
Зазначається, що тайфун "Майсак" вже дев'ятий за рахунком для Південної Кореї в цьому сезоні.
Фото: Yonhap