У Південній Кореї скасували сотні авіарейсів через наближення потужного тайфуну

Понад 400 авіарейсів були скасовані у Південній Кореї через наближення до країни потужного тропічного тайфуну "Майсак".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Також повідомляться, що з порту на острові Чеджу (південь країни) були евакуйовані судна.

Деякі школи, в регіонах, де очікується тайфун, з міркувань безпеки перейшли на навчання онлайн.

За даними метеорологів, шторм принесе потужні зливи й сильні пориви вітру - до 50 метрів за секунду.

Читайте також: Повінь в Афганістані забрала вже 190 життів

Зазначається, що тайфун "Майсак" вже дев'ятий за рахунком для Південної Кореї в цьому сезоні.

Фото: Yonhap