Повінь в Афганістані забрала вже 190 життів

Кількість загиблих внаслідок сильних повеней на території Афганістану зросла з минулого тижня до 190 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO News.

За даними Міністерства з ліквідації стихійного лиха, ще 172 людей постраждали.

У відомстві також додали, що на даний час є підтверджена інформація про 1 055 зруйнованих будинків та завдану шкоду 2 960 домівкам.

Раніше була інформація про щонайменше 150 загиблих в Афганістані від повеней.

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Як повідомляв Укрінформ, 26 серпня сильні зливи призвели до масштабних повеней у понад 10 провінціях Афганістану. Найбільше постраждала провінція Парван.

Фото: tolonews.com