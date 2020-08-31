В Індії через повінь загинули 17 осіб

В індійському штаті Одіша внаслідок повені 17 осіб загинули, пошкоджені понад 10 тисяч будинків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NDTV.

«Внаслідок повені в Одіші загинули 17 осіб та пошкоджено приблизно 10 382 будинків. Близько 2 тисяч осіб з районів міста Самбалпура були доставлені у центри допомоги», - пише видання.

За даними уряду Одіші, загалом 1 432 701 особа постраждала від повеней у 3 256 селах 20 районів.

Водночас кілька районів в окрузі Баудх були затоплені після того, як 46 шлюзових воріт греблі Хіракуд відкрилися і випустили воду в річку Маханаді після злив.

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Як повідомлялося, Індія зараз на третьому місці за кількістю виявлених випадків коронавірусу (3,6 мільйонів) та нещодавно побила світовий рекорд захворюваності за добу.

Фото: timesnownews.com