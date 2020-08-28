Повені в Афганістані забрали вже понад 150 життів

Унаслідок повеней в 12 провінціях Афганістану загинуло вже щонайменше 150 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO News.

Найбільше постраждала провінція Парван, де в результаті стихійного лиха загинуло вже майже 100 осіб. Також у регіоні повінь вплинула на життя понад чотирьох тисяч людей.

У регіоні продовжуються пошуково-рятувальна операція.

Зазначається, що загалом смертельні повені вже зареєстровані у провінціях Капіса, Паншир, Майдан-Вардак, Логар, Пактія, Пактіка, Нурістан, Лагман, Хост і Газні.

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Тим часом місцеві метеорологи прогнозують ще більше дощів у провінціях Нангаргар, Бадакшан та у столиці Кабулі.

Як повідомляв Укрінформ, унаслідок повеней у декількох афганських провінціях за минулу добу загинули щонайменше 110 осіб, ще 150 постраждали.