Повені у Пакистані забрали життя понад 20 осіб

Під час повеней після мусонних дощів в найбільш густонаселеній провінції Пакистану загинуло 24 людини та 18 отримали поранення.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АР.

За словами представника служби екстреної допомоги Мухаммеда Асгара, більшість смертей сталося через обвалення дахів і стін будинків, які в сільських районах Пакистану побудовані з обпаленої на сонці глини та соломи.

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Як зазначає видання, більшість дренажних та каналізаційних систем в Пакистані давно застаріли, через що міста постійно страждають під час мусонів. Повені регулярно відбуваються у сезон дощів як у Пакистані, так і в сусідній Індії.

Фото: АА