Повені в Бангладеш забрали життя понад 200 осіб

В Бангладеш загинуло 217 осіб через повені, викликані мусонними дощами, які йдуть в регіоні з 30 червня.

Через природні катаклізми були змушені покинути свої будинки 850 тисяч осіб, повідомляє Укрінформ з посиланням на агентство Анадолу.

Більшість із загиблих потонули. Також люди померли від ударів блискавок і укусів змій.

Як зазначає Міністерство охорони здоров'я країни, 47 тисяч місцевих жителів через забруднення води заразилися різними вірусами. Також близько двох мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги.

В Офісі ООН наголосили, що в рамках програми допомоги нужденним в Бангладеш планується виділити 40 мільйонів доларів.

Нагадаємо: через сильні дощі практично третина Бангладеш пішла під воду. Жителям країни загрожує продовольча катастрофа.

Євросоюз повідомив про виділення 1,94 мільйона доларів на допомогу Бангладеш.

Фото: АА