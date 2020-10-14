Паводки у Камбоджі забрали життя щонайменше 11 осіб

У результаті раптових паводків у різних регіонах Камбоджі протягом останніх двох тижнів загинули щонайменше 11 осіб.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на речника Національного комітету із надзвичайних ситуацій Камбоджі Сеака Вішета пише Сіньхуа.

Зазначається, що серед загиблих були троє дітей.

Загалом унаслідок паводків постраждало 19 міст та провінцій по всій країні й понад 2 тисячі родин були вимушені евакуйовуватися. Висока вода також вкрила понад 34 тисяч будинків й майже 141 тисячу га полів. Усього шкоди від паводків зазнали 34 378 родин.

Відповідно до актуального прогнозу погоди, наприкінці цього й на початку наступного тижня Камбоджі слід очікувати подальших злив, підняття рівня водойм й паводків, оскільки країна відчуває вплив двох тропічних штормів.

Фото: telegraf-ERA