Індію накрили масштабні повені, є загиблі

На півдні Індії унаслідок потужних повеней загинули щонайменше 15 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Anadolu.

"Щонайменше 15 людей загинули у штаті Телангана на півдні Індії через безперервні рясні дощі в середу", - повідомляє місцева влада.

Усі жертви загинули в столиці штату Хайдарабаді внаслідок інцидентів, пов'язаних з дощем, додали представники влади.

Згідно з даними, оприлюдненими метеорологічним бюро, у штаті Телангана випало 192 мм опадів за один день, що є найвищою кількістю опадів, які фіксувалися раніше.

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Уряд штату оголосив вихідними середу та четвер, зачинені усі приватні установи, офіси, непрофільні служби. Людям порадили залишатися в приміщенні протягом наступних двох днів, оскільки в штаті очікується ще більше дощів.

Фото: АА