Лондон назвав умову продовження перемовин щодо Brexit-угоди

В уряді Великої Британії зазначили, що готові продовжити переговори з ЄС щодо торговельної угоди після Brexit, якщо ЄС погодиться змінити свій підхід.

Як передає Укрінформ, про це 18 жовтня сказав міністр уряду Великої Британії Майкл Гоув, інформує Reuters.

"На мою думку, ЄС фактично закінчив нинішній раунд перемовин минулого тижня. Це був той випадок, коли тривав прогрес, але потім ЄС зробив крок назад", - сказав британський урядовець.

Водночас на запитання, чи ще відчинені двері для перемовин з ЄС, Гоув відповів ствердно. "Двері відчинені. Ми сподіваємося, що ЄС змінить свій підхід. Однозначно не йдеться про те, що якщо вони (ЄС - ред.) справді змінять позицію, то ми не зможемо продовжити перемовини", - додав Гоув.

Як повідомлялося, раніше голова уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна готова вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю, оскільки Євросоюз відмовляється вести «серйозні переговори» та запропонувати британцям достатньо привабливі умови.

Велика Британія вийшла зі складу ЄС 1 лютого 2020 року. 1 січня 2021 року завершиться перехідний етап, передбачений угодою про Brexit: Британія залишить внутрішній ринок ЄС та Митний союз майже через п'ять десятиліть членства.